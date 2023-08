Addio all’ex sindaco Cruciani "Sempre in campo per la città"

Grande partecipazione ieri mattina nella chiesa di Regina Pacis per i funerali dell’ex sindaco Gilberto Cruciani, scomparso a 90 anni lunedì pomeriggio. Noto in paese come "lu Cocciaru" per la tradizione di famiglia di esperti vasai, fino all’ultimo aveva portato avanti questa attività, cercando di coinvolgere i giovani. Oltre ad essere stato sindaco di Matelica nei primi anni ’80, Cruciani, esponente storico del Pri, aveva ottenuto incarichi di assessore provinciale negli anni ’90, quindi nel primo decennio del secolo era stato consigliere di minoranza a Matelica, stimato da tutti per la serietà e la rettezza morale ed istituzionale. Ex dipendente dell’Eni, faceva parte della sezione di Matelica dell’Apve, l’associazione pionieri e veterani dell’Eni, mentre da molti decenni era socio della Pro Matelica e mezzo secolo fa aveva fondato il Gruppo Folk di Matelica, permettendogli di crescere ed arrivare ad alti livelli. Inoltre aveva aderito all’Università degli Adulti, facendosi apprezzare pure come attore in simpatiche commedie. Sposato con Giuliana e padre di Stefania e Sara, Cruciani negli ultimi vent’anni aveva dato vita all’Argillario, struttura che permetteva la riscoperta dell’arte ceramica, avvicinando anche ragazzi con difficoltà. Numerose le sue mostre di ceramica, le ultime delle quali a Matelica nel 2019 e a Camerino nel 2020. "Gilberto Cruciani fin dagli anni ‘70 ha contribuito attivamente alla vita politica della nostra città – ha dichiarato il sindaco Massimo Baldini in un messaggio di cordoglio –, servendola sempre con passione e dedizione: la sua eredità cittadina sono oggi le diverse associazioni di promozione sociale che lo piangono".

Matteo Parrini