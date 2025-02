Addio all’ex sindaco Giovanni Miliani. Grazie a lui ripartirono le cartiere

È morto martedì sera Giovanni Miliani, ex sindaco di Pioraco. Aveva 93 anni, ed era un uomo di spiccata saggezza ed esperienza stimato dall’intera comunità. Ha iniziato la sua carriera politica prima come segretario comunale a Cingoli (dopo aver vinto il concorso), poi a Fiastra e a Senigallia. È stato sindaco e vice sindaco di Pioraco, vantando tre mandati consecutivi dal 1990 al 2004, nel 2004 è stato poi il vice di Giovanni Torresi.

Nei suoi anni alla guida del Comune, Miliani ha curato in modo particolare la cartiera di Pioraco, che all’epoca doveva passare da statale a privata. Il governo incaricò l’amministratore delegato Pietro Sigismondi per accompagnare le cartiere a una vendita, e nel 2002 arrivò Fedrigoni. Miliani fu fautore di questa ricostruzione post terremoto del 1997 della cartiera, collaborò con Sigismondi e la Regione e attraverso finanziamenti pubblici fu ricostruita la porzione danneggiata dal sisma, dove si trovavano le materie prime. Nel contempo, il capo della protezione civile Franco Barberi si recò a Pioraco per controllare la situazione, e fu dunque di grande aiuto nel trasformare la cartiera, ormai obsoleta, nell’attuale stabilimento, razionalizzando gli spazi e mantenendo la stessa volumetria, come indicato dalla legge dell’epoca. Nel corso di un suo mandato inoltre, il dottor Miliani fece costruire la galleria nuova che conduce alla cartiera, con un finanziamento di circa 4 miliardi e mezzo di lire della Regione.

"Un sentito saluto da parte del consiglio di amministrazione della Comunanza agraria Pioraco-Costa e dai suoi utenti – ha detto il presidente Giampaolo Boldrini –, ringraziamo Giovanni Miliani per il lavoro svolto negli anni, anche come segretario di questa Comunanza, a tutela della comunità". "Cordoglio e vicinanza alla famiglia Miliani – ha aggiunto il sindaco Matteo Cicconi –. Mi sento di interpretare il sentimento di gratitudine della cittadinanza per i tanti, tanti anni di servizio come sindaco di Pioraco".

L’ex sindaco Giovanni Battista Torresi ha voluto ricordare la sua esperienza con Miliani: "Insieme abbiamo vinto le elezioni e lui con me è stato vicesindaco per 5 anni, mi è stato più che utile perché io venivo dal mondo sportivo e a livello amministrativo non sapevo dove mettere le mani. Da lui ho appreso tante cose. Era stato sindaco per i 15 anni prima di me, e ha fatto il segretario comunale per più di 40 anni, era preparatissimo sotto tutti i punti di vista. Ha fatto tantissimo per il suo paese".

Lisa Grelloni