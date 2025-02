Addio all’ex sindaco Melatini. Sui social il suo ultimo saluto: "Vi amerò ovunque io sia"

Ha detto addio ad amici e alunni attraverso un testamento social Leonardo Melatini, ex professore e sindaco di Potenza Picena, morto ieri a causa di una malattia con cui combatteva da tempo. Aveva 75 anni. "Torno alla casa del Padre – si legge nel post pubblicato ieri sulla sua pagina Facebook – dopo aver incontrato le vite di molti di voi, dagli affetti più cari ai miei amati studenti. A ognuno ho dedicato sempre tutto me stesso e come un amico, spesso, sono stato al vostro fianco. Con tanti di voi ho condiviso momenti importanti, alcune volte in allegria e spensieratezza, mai in modo superficiale e vi assicuro che continuerò ad amarvi ovunque io sia. Lascio questa vita a cui ho dato molto e dalla quale ho ricevuto tantissimo: mi preparo per l’ultimo viaggio, il più lieve, perché qualcuno lassù mi sta aspettando".

Melatini è stato sindaco di Potenza Picena dal 1985 al 1990, e poi dal ’93 al ’95. Via social anche le condoglianze dell’amministrazione comunale che ricorda "l’importante contributo al servizio della comunità". Su Facebook pure l’addio del Pd, partito a cui era iscritto: "il circolo perde un acuto osservatore della politica locale e dei temi sociali, sempre animato da spirito critico e passione civile". Una parabola di vita piena di esperienze, quella di Melatini, con tanti aneddoti condivisi con Mario Morgoni. Amici da sempre, avversari politici, poi insieme nello stesso partito: "Ci siamo conosciuti da giovani su fronti opposti, lui nella Dc io nel Pci, poi ci ha uniti il Pd, ma umanamente non ci eravamo ma persi". Entrambi ex sindaci a Potenza Picena "in anni – sottolinea Morgoni – in cui il conflitto si esprimeva sugli ideali, senza rancore personale. Lui era sindaco con la Dc quando venni eletto consigliere comunale con il Pci, potrei raccontare tanti episodi che conservo nel cuore. Un grande dispiacere la sua morte. Porterò sempre con me il ricordo di un uomo generoso e onesto, legato ai valori cristiani, stimato come amministratore e uomo, e apprezzato come docente. Un esempio umano e politico".

La notizia ha toccato tantissimi anche a Sant’Elpidio a Mare, dove Melatini è stato un paladino dell’istuto superiore Tarantelli: insegnante di religione, ha lasciato il segno in generazioni di studenti. Il funerale si svolgerà domani alle 9.30 nella chiesa Collegiata di Potenza Picena.