Addio all'imprenditore Luigi Passacantando

Tolentino, 11 ottobre 2025 – L’intera città piange l’imprenditore Luigi Passacantando. Se n’è andato ieri all’età di 75 anni. Fondatore dell’azienda Abaco Group di Tolentino (che si occupa di idee, progetti e assistenza nel mondo Horeca, per hotel, ristoranti, bar e pizzerie), è rimasto al timone per oltre quarant’anni, fino al pensionamento. A giugno, durante la cerimonia della Festa della Repubblica a Macerata, era stato insignito dell’onorificenza con il titolo di “cavaliere”. A conferirla, l’ex prefetto Isabella Fusiello con il sindaco Mauro Sclavi. “Sono contento e onorato di aver ricevuto questo riconoscimento, è stato qualcosa di inaspettato. Una grande emozione”, aveva detto Passacantando in quell’occasione ringraziando i familiari per il supporto e soprattutto i dipendenti per il “prezioso aiuto nell’aver contribuito a raggiungere gli obiettivi”. La comunità si è stretta forte alla moglie Elsa, alla mamma Marina, alle figlie Silvia e Laura, ai quattro nipoti, la luce dei suoi occhi. Il 75enne era un imprenditore lungimirante e generoso, benvoluto e stimato. Le sue condizioni si sono aggravate in poco tempo a causa di una malattia. La camera ardente sarà allestita fino alle 12.30 di questa mattina nella sala del commiato Terracoeli, poi Passacantando alle 15 sarà accompagnato nella chiesa del Sacro Cuore della Bura, la frazione di Tolentino dove viveva e a cui era tanto affezionato. Qui alle 18.30 verrà celebrato il funerale. Centinaia e centinaia i messaggi di affetto per lui e di vicinanza alla famiglia, molto conosciuta in città e ora chiede opere di bene al posto dei fiori. “Ciao Luigi, fai buon viaggio, ricorderò sempre la tua contagiosa simpatia”, ha scritto un concittadino. “Eri e sarai sempre un grande”, ha aggiunto un altro. “Il mio fornitore di macchine da caffè per tanti anni, sempre con il sorriso”, è il messaggio di una cliente. E ancora, “il settore horeca era la sua seconda famiglia”. Tutti lo ricordano come una “persona speciale”, senza retorica, come un uomo sempre attivo e disponibile, pronto a dare una mano agli altri e fare una battuta, energico e pieno di grinta. Un amico sincero. “Bravissimo imprenditore, sempre allegro e ottimista”, dice un’altra dedica. La comunità è rimasta senza parole, tanti concittadini non sapevano neanche che stesse male.