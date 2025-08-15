Addio all’imprenditore. Pierluigi: il kartodromo tra i suoi lavori

La comunità di Corridonia piange la scomparsa di Mariano Pierluigi, venuto a mancare ieri all’età di 89 anni all’ospedale di Macerata, dove era ricoverato da alcune settimane. Sono stati tanti i messaggi di cordoglio rivolti alla famiglia: l’imprenditore edile, titolare dell’azienda omonima, era molto conosciuto. Una professione intrapresa sin da ragazzo, che lo ha portato a realizzare opere importanti che sono tutt’oggi vissute dai cittadini di Corridonia, come il kartodromo di via Crocifisso, una delle piste da go-kart più grandi d’Europa, e le scuderie insieme con la vecchia tribuna, vicina al ristorante, dell’ippodromo Martini, che proprio in questi giorni sta ospitando tanti appassionati di ippica e non solo. Altra particolare costruzione è quella della chiesa in contrada Perella, realizzata negli anni ‘60 con i contadini della zona e riaperta nel 2022, dove ogni giugno viene celebrata la tradizionale messa all’alba in onore di San Giovanni Battista. Pierluigi lascia la moglie Linda, i figli Federica e Federico, i nipoti e il pronipote. La camera ardente è stata allestita nella sala del commiato Verdini in via Font’Orsola, il funerale sarà celebrato domani alle 11.30, nelle chiesa dei Santi Pietro, Paolo e Donato.