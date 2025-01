Addio all’imprenditore Scarabotti. Storico titolare di negozi di scarpe

Porto Recanati perde una delle sue colonne portanti nel mondo del commercio. Se n’è andato all’improvviso Gino Scarabotti, 71 anni, imprenditore e storico titolare di diversi negozi di scarpe presenti in città e nel Maceratese, rimasto vittima l’altro giorno di un malore che non gli ha lasciato scampo. La tragedia si è consumata sabato sera nel centro di Porto Recanati. Intorno alle 21.15, Scarabotti si trovava in un locale di via Toscanini, finché si è sentito male. Sul posto sono arrivati gli operatori sanitari del 118, giunti con l’ambulanza medicalizzata da Recanati. Ma nonostante i disperati tentativi di rianimarlo, non c’è stato nulla da fare. Ed è forte il cordoglio a Porto Recanati, dove Gino era molto conosciuto e considerato un personaggio buono del paese.

Nel 1980 aveva fondato il negozio Scarabotti lungo corso Matteotti vendendo scarpe e altri articoli di abbigliamento, per poi aprine un altro sempre sulla via principale della città. E nel tempo si era ingrandito ulteriormente inaugurando ancora due sedi a Macerata e una a San Severino, che in seguito aveva chiuso. Amante della bella vita e del buon cibo, aveva un carattere deciso e mai banale. Sulle nostre colonne era apparso ad agosto del 2019, quando due giovani entrarono nel suo negozio e scapparono via con dei pantaloncini Nike. Ma lui li rincorse in bici e, insieme ai carabinieri, si fece restituire il maltolto. Idem il giorno dopo: un ragazzo rubò dal suo locale un paio di scarpe Adidas. Anche qui Gino, ovviamente in bici, lo riacciuffò vicino alla stazione, facendosi ridare la merce.

Era andato in pensione e i due negozi di corso Matteotti erano passati alla figlia Manuela. Però Gino passava spesso a dare una mano, seduto sulla sua solita seggiola. Tra chi lo ricorda c’è ora l’imprenditore della movida, Aldo Ascani: "Sei andato via come un colpo di dadi, ma il tuo spirito vivace rimarrà sempre con noi. Ci hai insegnato che la vita è un grande azzardo da affrontare con un sorriso. Grazie per le risate, le storie e quel tocco di follia che solo tu sapevi portare".

Scarabotti lascia così la moglie Françoise, la figlia Manuela, il genero Leonardo, i nipoti Vittoria e Andrea. La salma è stata allestita all’obitorio di Civitanova, mentre il funerale sarà celebrato domani alle 15 nelle chiesa San Giovanni Battista.

Giorgio Giannaccini