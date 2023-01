Addio all’insegnante Sabrina Serloni

Cingoli piange Sabrina Serloni in Saltamartini morta a 54 anni, all’ospedale di San Severino, dopo aver coraggiosamente lottato contro una malattia. Lascia il marito Fabio in attività nel Gibson Cafè-Balcone delle Marche, la figlia Ilaria (che frequenta il liceo Leopardi), la mamma Mariapia, la sorella Cristiana, il fratello Piergiorgio. Il funerale viene celebrato oggi alle 14.30 nella chiesa di Sant’Esuperanzio. Stimata insegnante in servizio fino a quando il male non l’ha assalita, Sabrina era solare, cordiale, dinamica, indimenticabile il suo sorriso, impossibile non volerle bene. Alla famiglia le condoglianze del Carlino.

g. cen.