Addio allo storico e giurista Mantello, insegnò a Unimc

Lo storico e giurista Antonio Mantello, ex professore ordinario di Istituzioni di diritto romano all’Università di Macerata, è morto sabato scorso a Roma, dopo lunga malattia, all’età di 80 anni. I funerali si terranno domani alle 12 nella cappella universitaria della Sapienza a Roma. La salma sarà tumulata a Trivigliano, in provincia di Frosinone, dove Mantello era nato l’11 aprile 1944. Dopo la laurea in Giurisprudenza, Mantello ha iniziato la carriera come assistente alla Sapienza, per divenire poi professore ordinario a Macerata. Nel 1993 era tornato alla Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza.