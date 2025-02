Addio all’oncologa Emanuela Romagnoli

Si terrà domani alle 14.30, nella chiesa di San Carlo a Osimo, sua città natale, il funerale di Emanuela Romagnoli, oncologa di riferimento dell’Ast di Macerata, deceduta sabato dopo una lunga e coraggiosa battaglia contro una malattia. Aveva 50 anni e risiedeva con la sua famiglia, il marito Guglielmo e le figlie Ilaria ed Irene, nel centro storico a Recanati. Era molto conosciuta e stimata per il suo impegno professionale: era specializzata per il trattamento del tumore alla mammella, ma era anche apprezzata per le sue qualità umane. Le sue pubblicazioni scientifiche erano riconosciute a livello nazionale e la sua carriera si è distinta per la dedizione alla ricerca e per l’approccio umanizzato nei confronti dei pazienti. La sua carriera, iniziata con incarichi a Macerata, Civitanova e in provincia di Belluno, l’aveva vista poi approdare all’Oncologia dell’ospedale di Macerata, dove lavorava da dieci anni. La sua passione per la musica, unita alla medicina, la portò a diplomarsi in flauto al Conservatorio di Pesaro. Sempre al servizio dei pazienti, era apprezzata non solo per la sua preparazione professionale, ma anche per il suo impegno nella cura delle persone, sempre con una parola gentile e un sorriso. La sua morte lascia un vuoto profondo non solo in famiglia, ma anche tra i colleghi, che la ricordano con affetto e stima. Nicola Battelli, direttore di Oncologia di Macerata, la ricorda come "una bravissima persona, non solo un ottimo medico, amata e coccolata fino alla fine da familiari e colleghi". La direzione della Ast di Macerata ha espresso vicinanza alla famiglia. La camera ardente è stata allestita alla casa funeraria Bamo a Recanati.