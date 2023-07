Addio Antonella Verdinelli, figlia di Bianca e Marino

Ha creato profondo sconcerto in città la notizia della morte, dovuta ad un male incurabile, di Antonella Verdinelli, 65 anni, conosciutissima in città per essere la figlia di Bianca e Marino che hanno gestito insieme per anni la pizzeria-rosticceria di via Cavour, poi il bar del Grottino e infine quello del Circolo di Lettura e Conversazione ai giardini pubblici.

Antonella dava loro una mano, ma principalmente era impegnata negli studi – si è laureata nel 1992 in Lingue e Letterature Straniere presso Università degli studi di Macerata – e poi nel lavoro in un’agenzia turistica. Nel 2002 si era sposata con Walter e si era trasferita a Chianciano, ma Recanati era nel suo cuore e spesso ritornava. Insieme a lei vive anche la mamma Bianca che nel maggio scorso ha festeggiato 96 anni.

Il funerale si è tenuto ieri mattina a Chianciano e nei prossimi giorni, per sua espressa volontà, si terrà anche una cerimonia funebre a Recanati, sua città natale.