Addio Bellesi, grafico innovativo

di Franco Veroli

Ieri pomeriggio, nella chiesa dell’Immacolata, Macerata ha dato l’ultimo saluto a Pierino Bellesi, persona molto nota in città, oltre che per la sua attività imprenditoriale, anche per il suo impegno nel sociale e quella voglia di creare che l’hanno sempre contraddistinto. Se n’è andata davvero una brava persona: è questa l’espressione più frequente nelle parole degli amici e di tutti coloro che l’hanno conosciuto.

Giovanissimo aveva sviluppato la professione come dipendente della Tipografia San Giuseppe, che allora si trovava in piazza Strambi. A cavallo tra il 1969 e il 1970, dopo l’acquisizione di piccole realtà artigianali, aveva fondato la Biemmegraf, azienda familiare di arti grafiche, inizialmente collocata nel centro storico di Macerata, dimostrando subito una grande capacità innovativa, che si traduceva nella capacità di misurarsi con i cambiamenti, tanto da essere stato tra i primi a puntare sulla stampa digitale. Una qualità che ha fatto crescere l’azienda, al punto di aver bisogno di spazi più ampi. Così nel 2002 è stata trasferita in locali più adeguati a Piediripa, quelli dove si trova attualmente, ed è passata ai figli Barbara e Michele che da diverso tempo ne reggono il timone con tanta passione.

L’imprenditore Pierino Bellesi, però, è stato molto attivo anche in seno alla Confindustria di Macerata e anche una persona che ha voluto promuovere lo sport, ad esempio ricoprendo per un periodo la carica di presidente della Polisportiva "Macerata ‘90". Nel 2005, con Alfabetica Edizioni, la società editrice da lui creata, nacque la rivista "Punto e a capo", diretta da Maurizio Verdenelli, con l’obiettivo di offrire approfondimenti sulla vita di Macerata, e venne pubblicato il libro "Briscoletta & Friends nella Macerata del dopoguerra", un omaggio pieno di affetto per la sua Macerata, come definì l’iniziativa lo stesso Pierino Bellesi.

Quale fosse lo spirito dell’uomo lo spiega l’amico Giuliano Centioni, presidente dell’Ircr di Macerata. "Poco più di due anni fa, prima della pandemia – racconta – Pierino mi ha parlato della sua idea di aprire in uno spazio di via Armaroli quella che aveva chiamato la "Bottega della parola", un’iniziativa di cui abbiamo parlato anche due mesi fa e che era pronto a far partire. Questo era l’uomo, sobrio, estremamente rispettoso, sereno, capace di creare un clima di condivisione e creatività, sempre con tantissima voglia di fare qualcosa di nuovo. Se ne va davvero una persona che ha amato tanto Macerata, il suo lavoro e l’impegno culturale. Personalmente, porterò sempre il suo ricordo nel mio cuore".