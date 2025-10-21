L’addio al cardinale Menichelli. Da San Severino al Vaticano, una vita spesa per la Chiesa: “Ricordatemi come don Edoardo”

Macerata, 21 ottobre 2025 – Un uomo saggio, sempre attento ai più bisognosi e convinto che la famiglia fosse la parte più bella della società, ma anche della Chiesa. Era tutto questo il cardinale Edoardo Menichelli, venuto a mancare ieri mattina a 86 anni, dopo aver lottato per mesi contro un male incurabile. Don Edoardo – così ha sempre voluto essere chiamato e così nelle sue ultime volontà ha chiesto di essere ricordato –, era nato nella frazione di Serripola, a San Severino, il 14 ottobre 1939 e lì era tornato a vivere dal 2017, dopo aver concluso il suo ministero episcopale. Ordinato presbitero il 3 luglio 1965 dall’allora vescovo Langinotti, aveva mosso i primi passi nel ministero come viceparroco della parrocchia di San Giuseppe a San Severino e insegnante di religione.

La sua carriera ecclesiastica è stata lunga e prestigiosa: dal 1968 al 1991 è stato officiale presso il Supremo tribunale della segnatura Apostolica, dal 1992 al 1994 collaboratore e segretario particolare del cardinale Achille Silvestrini, dal 1994 al 2004 arcivescovo di Chieti – Vasto e dal 2004 al 2017 arcivescovo Metropolita di Ancona – Osimo. Nella città dorica ha lasciato un ricordo indelebile per la sua vicinanza e la sua pastorale fondata su verità e misericordia, con una particolare attenzione alla famiglia. Papa Francesco lo aveva nominato cardinale nel Concistoro del 14 febbraio 2015, all’età di 75 anni, a coronamento di un percorso di vita interamente dedicato alla Chiesa, e come motto aveva scelto “Sub lumine Matris” (Sotto la luce della Madre). La sua formazione, iniziata nell’allora seminario settempedano e proseguita al Pontificio Seminario Regionale “Pio XI” di Fano, lo avevo visto conseguire anche la licenza in Teologia Pastorale alla Pontificia Università Lateranense di Roma. Nella capitale, così come negli anni a San Severino dopo il suo rientro, aveva seguito la pastorale familiare. In seno alla Cei era stato vicepresidente della Conferenza episcopale marchigiana e membro della Commissione episcopale per l’educazione cattolica, la scuola e l’università.

Profondo il suo legame con il rabbino capo di Roma, Riccardo Di Segni. Tra il 1943 e il 1944, per sfuggire alle persecuzioni nazifasciste, la famiglia ebrea del medico Mosè Di Segni trovò rifugio proprio a Serripola. I bambini ebrei e Menichelli, all’epoca poco più che un ragazzino, condivisero giorni spensierati e giochi. Il terzo figlio dei Di Segni, Riccardo, oggi rabbino capo della comunità ebraica di Roma, non era ancora nato all’epoca, ma la sua vita è profondamente legata a questo periodo. Nel 2011, San Severino onorò la memoria di questo gesto conferendo la cittadinanza onoraria ai fratelli Di Segni – Elio, Frida e Riccardo – in una cerimonia durante la quale il cardinale Menichelli riabbracciò i suoi “vecchi compagni di infanzia”.

Don Edoardo era molto legato alla sua San Severino, e finché gli è stato possibile non ha mai fatto mancare il suo appoggio e la sua presenza alla vita cittadina e a quella diocesana. Interveniva con piacere, ad esempio, ai corsi di preparazione al matrimonio e riusciva sempre a coinvolgere i giovani con il suo linguaggio semplice e diretto. Da qualche anno viveva nel convento del Santuario della Madonna dei Lumi insieme alle Sorelle Missionarie dell’Amore del Cuore di Cristo e sono state proprio loro ad accudirlo fino all’ultimo dei suoi giorni. La scorsa estate, già provato dalla malattia, aveva concelebrato una messa per i suoi sessant’anni di sacerdozio. Pochi giorni fa, il 14 ottobre, aveva compiuto 86 anni e in suo onore era stata celebrata una messa nel santuario della Madonna dei Lumi. Non aveva potuto prendere parte alla funzione, perché troppo debilitato, ma si era collegato telefonicamente per ringraziare i fedeli.