"Addio, cavaliere!", il libro di Catà sul corteggiamento

Una visione erudita e ironica, spericolata e inattuale del concetto di corteggiamento è al centro del nuovo libro di Cesare Catà, "Addio, cavaliere!", uscito per Liberilibri. L’autore, filosofo e performer teatrale, invita i lettori in un viaggio alla riscoperta delle grandi leggende romantiche della tradizione occidentale. È infatti grazie al corteggiamento e alla perduta grammatica della gentilezza che dettava le regole dell’approccio erotico nei secoli passati che la distinzione fra uomo e donna viene rivalutata e valorizzata. Quest’arte antica, preziosa e difficilissima, sostiene Catà, è in grado di riavvicinare anche noi uomini e donne di oggi: il nostro è un tempo brutale, virtuale e velocissimo, in cui non siamo più in grado di comprendere le relazioni amorose. "Nell’epoca di Tinder l’amore non è più cieco. Stiamo cercando di conferire alle frecce di Eros una traiettoria stabilita dall’algoritmo", ma non ci basta, perciò "il corteggiamento cortese non è del tutto scomparso nel tempo che viviamo".