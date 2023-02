"Addio Dario, persona competente e leale"

CIVITANOVA

di Giuliano Forani

Folla a Santa Maria Apparente, per l’ ultimo saluto a Dario Gattafoni, il giornalista venuto a mancare lunedì. Aveva 70 anni. C’erano in chiesa tanti colleghi di ieri e di oggi, professionisti che hanno con lui lavorato fianco a fianco a riempire pagine di giornale curando qualità e grafica. Da Roma è venuto Carlo Bartoli, presidente nazionale dell’Ordine dei giornalisti, di cui Gattafoni è stato esponente fino a pochi anni fa. E c’era Franco Elisei, che a lui era succeduto alla guida dell’Ordine regionale. "Dario è stato una presenza importante per tutti – scrive Bartoli –, sia da presidente regionale che da consigliere nazionale. Un amico caro più che un collega. Una persona competente e leale, con una grandissima carica di simpatia e umanità. Per questo abbiamo voluto testimoniare alla famiglia la nostra vicinanza e il nostro affetto. Lo ricorderemo al prossimo Consiglio nazionale". Da Ancona è intervenuto Alessandro Gentili, generale dei carabinieri, che lo aveva conosciuto all’ Accademia militare di Modena. "Eravamo compagni di corso – ha detto – poi Dario ha rinunciato perché, come spiegò, la vita militare non era fatta per lui". Sui banchi al lato dell’altare siedeva Giovanna Paolone, moglie del maresciallo Sergio Piermanni, il sottufficiale dell’ Arma ucciso dai malviventi della banda Alè. Gattafoni ne era amico e aveva con commosso rigore a suo tempo raccontato la tragedia. Accanto a Giovanna Paolone, Roberto Ciccola, presidente dell’Associazione nazionale Carabinieri, e Chiara Cesaretti, presidente Avis, di cui Dario è stato per lunghi anni donatore. Presente anche Silvano Donati, past presidente comunale e provinciale dell’associazione. E poi gli amici, tanta gente del quartiere e della città, stretti intorno alla moglie Annamaria e alla figlia Sara, ai fratelli Nadia e Claudio, ai nipoti e parenti. Una cerimonia sobria ha radunato tutti per questo saluto. Nessuna commemorazione per l’uomo e il giornalista; avrebbero voluto farlo in tanti ma non è stato consentito. Una sobrietà, la motivazione, in linea con il giorno delle Ceneri e l’inizio della Quaresima. In chiusura, un lungo corteo ha accompagnato il feretro al cimitero della città alta.