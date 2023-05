"Addio Freddy, continua a vegliare su di noi"

di Marco Belardinelli

Un ultimo saluto quello dato ieri a Fabrizio Freddara, morto a 64 anni, uno che di sapori nei cibi preparati nel suo Asterix pub ne metteva tanti. Ieri al funerale, in una basilica di San Venanzio piena, erano in tanti quelli che nella piccola attività ci avevano passato nottate per una vita. La commozione per la perdita di una persona che oltre alle difficoltà è riuscito a far sopravvivere un’attività anche dopo il terremoto del 2016 e, con tutte le difficoltà, e i costi del Covid anche al Sottocorte village dove con i soci avevano ripreso a dar vita alla cittadina. "Voglio ricordarti così, in mezzo ai tuoi ragazzi – dice Luca Marassi, consigliere comunale a Camerino pubblicando sui social una foto con tanti dei dipendenti che in quattro decenni hanno lavorato nel locale –. Ci hai accompagnato in tutti i momenti importanti della nostra vita, la tua cucina è stata un porto sicuro dove ridere, scherzare, condividere e confrontarsi. Buon viaggio mitico Freddy (soprannome di Freddara, ndr) e continua a vegliare su di noi come hai sempre fatto". Anche il pro rettore Unicam, Gianni Sagratini, scrive: "Un uomo che nel suo locale, insieme a Piero prima e a Massimiliano e Federico dopo, ha saputo crescere, formare, educare centinaia di persone, di giovani, di studenti, di persone che andavano all’Asterix non solo perchè si mangiava benissimo, ma perchè l’Asterix era casa, un luogo speciale, dove c’era calore, affetto, famiglia, amicizia, valori. Un grande dedizione al lavoro e un attaccamento a valori fondamentali come la serietà e l’onestà, sempre pronto a spendersi per gli altri. Siamo stati fortunati ad averti incontrato, sarà difficile fare a meno di te". Con loro anche tanti altri gli accorsi a dare un ultimo saluto alla moglie Laura Pennesi, sempre vicina con affetto all’uomo, ai figli Chiara, con i nipoti di Freddara, e al figlio Gabriele.