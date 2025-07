Macerata in lutto, addio alla prof Maria Letizia Perri: “Impronta indelebile”

Macerata, 4 luglio 2025 – All’età di 72 anni è morta ieri mattina, all’ospedale di San Severino, Maria Letizia Perri, già docente di Filosofia della Storia all’università di Macerata, in cui ha iniziato la sua carriera nel 1975. Nel 1981 è diventata ricercatrice e, dal 2002, docente associata di Filosofia fino novembre 2011. Ha concentrato le sue riflessioni su temi tra etica, antropologia e politica, con una attenzione particolare al pensiero di Jürgen Habermas («Il mutamento di paradigma e la patologia sociale in Jürgen Habermas», Ancona 1994), e allo spazio dell’umano dopo e oltre la modernità («L’uomo per l’umano. Ripensare il soggetto oltre la modernità», Ancona 2002).

Il pensionamento, però, ha costituito solo un passaggio e non ha certo attenuato la sua passione per la filosofia e per l’impegno civile che l’hanno accompagnata per tutta la vita. Nel febbraio del 2016 in Municipio tenne una conferenza dedicata a Giordano Bruno, l’anno dopo fu protagonista di un incontro dedicato a Spinoza nella biblioteca Mozzi – Borgetti e, poi, altri incontri negli anni successivi, fino all’11 giugno dell’anno scorso quando, nell’ambito della stagione dedicata a Filosofia e Letteratura, organizzata dalla Scuola Popolare di Filosofia, tenne una conferenza dedicata a «Cecità» di Josè Saramago, premio Nobel nel 1998 per la letteratura.

Proprio la Scuola di Popolare di Filosofia esprime le condoglianze alla famiglia e si unisce al cordoglio di quanti l’hanno conosciuta e seguita con affetto. Anche il Comitato Provinciale Anpi Macerata partecipa al cordoglio per la scomparsa della professoressa Perri, che è stata anche presidente dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età contemporanea «Mario Morbiducci» di Macerata, e attualmente componente del comitato della Sezione Anpi di Macerata. «Donna colta e sensibile, impegnata generosamente da antifascista per la memoria attiva e i valori della Costituzione, lascia un’impronta indelebile. Il Comitato esprime la propria affettuosa vicinanza ai familiari e ai tanti che l’hanno conosciuta, stimata e amata». Maria Letizia Perri lascia i figli Alessandro e Giorgio, le nuore Chiara e Silvia, i nipoti Isabella e Giordano, il fratello Giacomo. I funerali domani alle 9.30 nella chiesa di San Francesco.