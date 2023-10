Addio al sarto dei vip Franco Mazzieri, vestì anche Adriano Celentano

Macerata, 23 ottobre 2023 – Si terranno oggi a Milano i funerali di Franco Mazzieri, nato a Montefiore di Recanati nel 1940 ma residente da tempo nel capoluogo lombarda. Mazzieri, morto all’età di 83 anni, ha dedicato la sua vita all’arte della sartoria, iniziando giovanissimo ed approdando negli anni ’60 a Milano, disegnando e realizzando capi di moda per clienti internazionali e anche per personaggi famosi dell’alta società e dello spettacolo, tra i quali spicca quello di Adriano Celentano, che Mazzieri ha vestito in tante occasioni e, in particolare, per lo show "Fantastico", dove fu anche intervistato.

Tra i tanti successi Mazzieri ricordava con giusto orgoglio il premio "Taver" vinto nel 1989, il concorso per la progettazione delle divise della polizia municipale della Lombardia, ottenuto prima di lui anche da Trussardi. Con la famosa disegnatrice di moda Carla Ruffinelli, Mazzieri ha redatto i libri "Forbici con fantasia" e "La scienza del taglio e del cucito" ed un fascicolo sul tema per Famiglia Cristiana uscito negli anni ’90, andato a ruba e ristampato.

Nel tempo libero, al sabato, Mazzieri aveva anche organizzato in passato il corso "Impariamo a vestire le bambole", per bambine e bambini dai 7 ai 13 anni, il cui ricavato veniva devoluto ad associazioni benefiche a favore dei piccoli e per il quale ha ricevuto un riconoscimento dalla "Mattel" produttrice della notissima Barbie.

Fervente cattolico, sostenitore della meditazione e della contemplazione, nel 2016 era stato insignito dall’allora sindaco Francesco Fiordomo del riconoscimento di "cittadino benemerito" per i suoi tanti anni di attività. Nel 2017, realizzando un’idea della moglie Giovanna Fosso, purtroppo scomparsa agli inizi del 2018, realizzò nel suo laboratorio al numero 3 di via Santa Tecla, in pieno centro di Milano, il "Piccolo Museo di arte sartoriale", dove è possibile ammirare figurini, dipinti e fotografie di capi realizzati nel tempo per grandi nomi.