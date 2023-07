Addio Venanzo Nottolini, domani mattina il funerale del 65enne

Si terranno domani mattina alle 9, nella chiesa di San Pietro in piazza XX Settembre, i funerali di Venanzio Nottolini, il 65enne civitanovese ritrovato cadavere nel pomeriggio del 12 luglio, tra le sterpaglie di un terreno adiacente l’ospedale di Civitanova, da dove si era allontanato, facendo perdere definitamente le sue tracce, la sera del 31 maggio. Si trovava al pronto soccorso in attesa di essere visitato ma è riuscito ad uscire dal reparto in tarda serata e nessuno lo ha più trovato. La camera ardente è allestita presso l’obitorio dell’ospedale, aperto dalle 8 alle 20. Il riconoscimento dei resti di Nottolini è stato effettuato da Siria Carella, avvocato e amministratore di sostegno dell’uomo, sul cui corpo è stata seguita l’autopsia, i cui risultati si conosceranno tra qualche settimana. Il ritrovamento è avvenuto ad opera di due agricoltori che si erano recati a lavorare un campo a ridosso dell’ospedale.