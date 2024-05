Adeguamento dello stadio ’Tubaldi’. Ecco come sarà

C’è un residuo di poco più di 100 mila euro dai due mutui accessi dall’Amministrazione comunale di Recanati per l’adeguamento dello stadio Tubaldi alle norme FIGC per il campionato professionistico di serie C, dove attualmente milita la Recanatese, e insieme al contributo di 150 mila euro concesso dalla Regione Marche, servirà ad effettuare ulteriori lavori di riqualificazione degli spazi e dei servizi a favore dell’atletica. Nei giorni scorsi la Giunta ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale, per l’importo complessivo di 256.964 euro. Di questi 56.200 serviranno per le opere del fabbro per la realizzazione della pensilina, 40 mila per le opere edili necessarie, 26.400 per la messa a norma degli impianti all’interno degli spogliatoi e 16.300 per la sistemazione della pista d’atletica.