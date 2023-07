Adeguamento di rete idrica e sistema fognario, ok al progetto da quasi un milione e mezzo

L’Usr, Ufficio speciale ricostruzione, ha approvato il progetto esecutivo per l’adeguamento di rete idrica e del sistema fognario. Un’opera da 1,4 milioni di euro (1.447.500 euro per l’esattezza), di cui 1.292.085 euro concessi sempre dall’Usr quale contributo ammissibile. Contributo che trova copertura finanziaria nelle risorse stanziate dall’ordinanza commissariale numero 137 del 2023. Sono previsti 1.350 metri di condotte, di cui 350 metri a servizio delle persone ospitate nelle Sae, le casette. "Si tratta di un progetto – spiegano dall’Usr – che punta a porre rimedio ai problemi riportati dalla rete dopo le scosse dell’ottobre 2016; l’obiettivo è ripristinare l’integrità strutturale e la tenuta idraulica del tratto di infrastruttura danneggiata. Tra le altre cose, sono in previsione due impianti di sollevamento, di cui uno in prossimità di via della Madonnetta su viale Raffaello Sanzio - via della Libertà e l’altro nei pressi del parcheggio e del giardino di largo Giacomo Leopardi. I collettori fognari, poi, consentiranno gli allacci delle reti esistenti e delle utenze alle nuove condotte e le abituali operazioni di manutenzione. Per la rete idrica ci sarà la posa in opera di una nuova canalizzazione sostitutiva per l’acquedotto pubblico e nuovi allacciamenti d’utenza. Infine, ripristino delle pavimentazioni e predisposizione di nuove, e ristrutturazione della pubblica illuminazione".