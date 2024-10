"Adelaida" vince il Comisso. Adrian Bravi premiato a Treviso

Dopo aver più volte sfiorato quest’anno la vittoria, lo scrittore recanatese Adrian Bravi ha ottenuto uno dei più importanti premi letterari italiani: il Premio Giovanni Comisso. Ieri al teatro comunale di Treviso sono state proclamate le opere vincitrici della 43ª edizione e al libro di Bravi, "Adelaida" – storia romanzata della pittrice recanatese Adelaida Gigli – è stato assegnato il primo premio per la sezione biografie. Appena una settimana fa lo stesso romanzo, edito da Nutrimenti, aveva ottenuto la piazza d’onore al Premio Procida e la scorsa primavera era stato selezionato per la dozzina dello Strega. Il libro è l’undicesimo romanzo che Adrian Bravi, nato a Buenos Aires, ha pubblicato in lingua italiana. Egli, che dalla fine degli anni ‘80 vive a Recanati, aveva esordito infatti come narratore nel 1999 in lingua spagnola. Attualmente lavora come bibliotecario all’Università di Macerata e diversi suoi libri sono stati tradotti in altre lingue. Il mese scorso è stata pubblicata in Siria, dallaeditrice Fawasel, la traduzione in arabo del romanzo "Il riporto", scritto da Bravi nel 2011, che l’anno successivo – edito da Nottetempi – fu finalista proprio al Comisso.

a. f.