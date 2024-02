’Adelaide’ del recanatase Bravi in concorso al "Premio Strega"

Il romanzo biografico “Adelaida”, dello scrittore di Recanati Adrian Bravi, figura tra le prime dieci opere in concorso per lo “Strega” 2024, il più noto premio letterario italiano. Il libro, edito da Nutrimenti, è stato presentato al comitato del Premio Strega dalla scrittrice Romana Petri, finalista della scorsa edizione. Il romanzo è costruito sulla storia complessa, con risvolti anche drammatici, della vita dell’artista recanatese Adelaide Gigli (1931 - 2010), figlia del pittore Lorenzo Gigli, emigrata dalla Marche in Argentina all’età di appena 4 anni, alla quale negli anni Settanta la dittatura militare portò via i suoi unici due figli, entrambi “desaparecidos”. La storia della protagonista del romanzo si incrocia con la vita dello stesso autore del libro, nato a Buenos Aires da padre originario di Sambucheto di Recanati, emigrato in Argentina alla fine degli anni Quaranta. "Sono molti i punti di contatto che mi legano ad Adelaide, racconta lo scrittore -. Quando ero poco più di un bambino ricordo che abitavamo nello stesso quartiere di San Ferdinando, alla periferia di Buenos Aires, e molti anni più tardi sono venuto a conoscenza che uno dei palazzi in cui mi trovavo spesso a passare davanti, nel quartiere di San Miguel, era diventato un centro clandestino di tortura, dove sicuramente trovò la morte uno dei due figli di Adelaide Gigli". Adrian Bravi alla fine degli anni Ottanta, a 24 anni, ha attraversato l’Atlantico in senso inverso rispetto alla protagonista del suo libro. Stabilitosi a Recanati, si è laureato in Filosofia all’Università di Macerata e lavora come bibliotecario nell’ateneo maceratese. “Adelaida” è il suo undicesimo romanzo in italiano. Nel 2014 ha vinto il Premio Bergamo con “L’albero e la vacca” (Feltrinelli) e altri suoi libri sono stati pubblicati anche da case editrici di Macerata: “Variazioni straniere” (Eum 2015) e “Il levitatore” (Quodlibet 2020).

Alessandro Feliziani