Adesione al Fai: la giunta tolentinate dà parere favorevole

La giunta di Tolentino ha espresso indirizzo favorevole all’iscrizione del Comune al Fai (Fondo per l’ambiente italiano). "L’iscrizione è di interesse per l’ente in quanto consente di inserire la città nei circuiti di promozione del Fai e annoverarla tra le possibili sedi delle iniziative promosse dal sodalizio - afferma l’Amministrazione comunale -. E’ nostra intenzione quindi aderire in qualità di iscritto sostenitore al Fai, fondazione italiana senza scopo di lucro che opera grazie al sostegno di privati cittadini, aziende e istituzioni per la salvaguardia del patrimonio storico, artistico e paesaggistico italiano". L’iscrizione comporta una spesa annua di 540 euro, come contributo Fai.