"Adesso i viali cambiano volto: in arrivo dodici nuove piante"

Dodici nuove piante saranno posizionate in questi giorni lungo viale Matteotti. "Cambia il volto di viale Matteotti e viale Vittorio Veneto per dare un effetto paesaggistico più bello e colorato. In arrivo anche nuovi arredi urbani". L’assessore al decoro urbano e all’ambiente Giuseppe Cognigni rende note le novità. "Gli interventi di questi giorni riguardano viale Matteotti, lato mare, nel tratto che si trova in zona Cristo Re. Nell’arco di tre o quattro giorni saranno posizionate dodici nuove piante donate dall’azienda civitanovese B-Chem, che ringrazio, e poi, a breve, altre otto piante. Dopo una serie di incontri con tecnici comunali e agronomi abbiamo deciso di dare un nuovo volto e cambiare il paesaggio di viale Matteotti e viale Vittorio Veneto, che sono da sempre i due viali dei lecci, piante grandi e sempreverdi che, nel periodo invernale, ostacolano la luce. Lo hanno fatto presente, da tempo, i residenti della zona e questo genere di piante così alte non vengono più piantate dove si trovano le abitazioni. Così, in via sperimentale abbiamo deciso di mettere tre piante in sequenza: per primo il leccio, per secondo il pirus calleryana e per terzo il ginkgo biloba. Queste ultime due non arrivano in altezza a otto metri e sono a foglia caduca, per cui non danno problemi di luce alle abitazioni. Fanno fiori molto colorati anche d’autunno e hanno un tronco sottile, con radici piccole. L’effetto paesaggistico sarà molto bello e colorato. Inoltre, saranno posizionati lungo il viale nuovi arredi".

Chiara Marinelli