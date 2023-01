Il Comune di Tolentino ha presentato la manifestazione di interesse per adibire la sala di lettura all’ex Centrale del Ponte del diavolo a centro di facilitazione digitale, per il triennio 2023-2025. La Regione ha emanato infatti un avviso pubblico per formare un elenco dei centri di facilitazione digitale delle Marche. Una vota selezionati, la Regione metterà a disposizione dei centri le figure professionali per le attività di assistenza e formazione ai cittadini, e la strumentazione tecnica.