Adolescenti e alimentazione. Ciclo di incontri all’anfiteatro

All’anfiteatro Mondo di Porto Recanati ha preso il via il ciclo di incontri "Corpo Adolescente: Riflessioni tra psicologia e nutrizione", promosso dalla consigliera comunale di maggioranza Maria Teresa Zaccari. Una prima serata intensa e partecipata, che ha visto cittadini, famiglie, insegnanti ed educatori riuniti per riflettere insieme su un tema tanto attuale quanto complesso: la crescita degli adolescenti e il loro rapporto con il corpo e l’alimentazione.

Ad aprire l’incontro sono state le parole della consigliera Zaccari, che ha sottolineato come "ascoltare e comprendere i bisogni degli adolescenti significa costruire una comunità più consapevole e capace di guardare al futuro con attenzione e cura". Mentre le relatrici della serata, la psicologa e psicoterapeuta Albachiara Gagliardi e la biologa nutrizionista Debora Giustozzi, hanno guidato i presenti in un dialogo a due voci sul corpo in trasformazione degli adolescenti, affrontando le sfide emotive, i cambiamenti fisiologici e i nuovi bisogni relazionali e alimentari.

L’incontro si è concluso con il pubblico che ha rivolto diverse domande a Gagliardi e Giustozzi, oltre a condividere esperienze e riflettere con loro su come accompagnare gli adolescenti attraverso degli strumenti concreti, evitando giudizi o allarmismi. L’appuntamento successivo, in programma domani sera, sarà un’occasione preziosa per approfondire il tema dei disturbi alimentari e capire come affrontarli con consapevolezza e senza pregiudizi.