Adolescenti e sigarette elettroniche "I rischi sono ancora sottovalutati"

"Il marketing delle sigarette elettroniche, e in particolare delle “puff“, è stato pensato proprio per attrarre adolescenti e pre adolescenti. Su questo a settembre inizieremo degli incontri di formazione alle medie, perché questa sta diventando una nuova frontiera su cui fare attenzione". Silvia Agnani (nella foto), sociologa del Dipartimento dipendenze patologiche dell’Ast, mette in guardia da un fenomeno relativamente recente, che ha iniziato a far breccia tra i ragazzini delle secondarie superiori e che ancora non è stato ben inquadrato. Solo di recente alcune scuole hanno chiesto ufficialmente interventi e chiarimenti sulle sigarette elettroniche e su quelle usa e getta, chiamate "puff".

"Questo è un tema nuovo nel settore delle dipendenze. I prodotti sono presentati come qualcosa per smettere di fumare, in realtà finiscono per iniziare al fumo soggetti che non fumavano, cioè la fascia di adolescenti e pre adolescenti. Soprattutto le “puff“, alcune delle quali sono fatte come gli evidenziatori colorati, tanto che alcuni insegnanti hanno ammesso di aver capito in ritardo che quello che gli studenti mettevano in bocca durante la lezione non era un evidenziatore ma una sigaretta elettronica. E poi sono aromatizzate alla frutta, a sapori dolci. Un adulto fumatore che voglia smettere, non ha bisogno di una sigaretta colorata o al gusto di melone. Le “puff“ sono state fatte così proprio per attrarre i ragazzini, che in qualche modo riescono a procacciarsele, e che così si avvicinano all’uso del tabacco".

La vendita di questi articoli non è consentita ai minorenni, ma il divieto è facilmente aggirabile in parte tramite i siti di commercio online, e in parte tramite lo spaccio: magari a un euro in più del prezzo di mercato, i ragazzini riescono ad averle e in alcuni casi è successo che qualcuno abbia a sua volta messo su un commercio tutto illegale di questi articoli tra i coetanei. "Sta diventando un tema da trattare con urgenza – prosegue la dottoressa Agnani – perché il fenomeno si sta diffondendo tra gli studenti delle medie e dei primi anni delle superiori, e i rischi sono ancora sottovalutati". Infatti le "puff" contengono nicotina e altre sostanze, e non a caso sono vietate ai minorenni.

