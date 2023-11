Adolescenti e uso degli smartphone. Confronto tra esperti nella sala consiliare

Il Comune promuove l’iniziativa ‘Vita da smartphone’ per approfondire aspetti legati all’uso non consapevole dei dispositivi da parte di adolescenti e giovani, avvalendosi della collaborazione di esperti. Relatori Marco Moglie, giornalista e sociologo e Agostino Basile, pedagogista esperto in disagio giovanile. L’evento si terrà il 24 novembre dalle 21 alle 23 circa presso la sala consiliare

di via Buozzi.