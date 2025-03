Adornato professore emerito: "Ha segnato la storia dell’ateneo"

Francesco Adornato nominato professore emerito. All’ex rettore Unimc il titolo è stato conferito dal ministero dell’università e della ricerca. Professore ordinario di diritto agrario e alimentare, la sua pluridecennale ricerca è stata caratterizzata da competenza, rigore metodologico e acutezza intellettuale. Alle numerose pubblicazioni ha affiancato un’intensa attività scientifica, partecipando come relatore a convegni e seminari e offrendo sempre un contributo originale alla discussione sui temi legati all’agricoltura. La proposta di conferimento del titolo è stata avanzata dal dipartimento di Scienze politiche, della comunicazione e delle relazioni internazionali, a cui Adornato afferiva. Il riconoscimento tiene conto anche dell’attenzione che ha sempre dedicato agli studenti, rendendoli parte dei processi di crescita dell’ateneo. Adornato ha avuto anche un ruolo in molte istituzioni nazionali e internazionali. Ha fatto parte della giunta esecutiva e successivamente ricoperto il ruolo di segretario generale della conferenza dei rettori delle università Italiane, è stato membro della commissione di valutazione per l’abilitazione scientifica nazionale nel settore del diritto dell’economia e dei mercati finanziari e agroalimentari, nonché dell’osservatorio regionale della cultura Marche. Ha guidato l’istituto nazionale di economia agraria e ha svolto incarichi di consulenza e supporto tecnico per il ministero delle risorse agricole e per il ministero dell’agricoltura. "Si tratta – commenta il rettore John McCourt – di un riconoscimento di prestigio per uno studioso di alto livello e un amministratore che ha segnato la storia recente del nostro ateneo, guidandolo con determinazione e visione strategica nel difficile periodo post sisma e durante la pandemia, nel suo ruolo di rettore, sempre attento alla crescita di Unimc e alla sua proiezione internazionale".