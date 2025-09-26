Adrian Bravi torna nelle librerie. Un romanzo tra dolore e rinascita

Da oggi è nelle librerie l’ultimo lavoro dello scrittore Adrian N. Bravi che esplora nel libro "La nuotatrice notturna" (Nutrimenti) temi universali come l’identità di genere, le relazioni familiari e il ruolo delle cose non dette, intrecciando le vite dei personaggi in un mosaico di emozioni e rivelazioni.

L’autore in questo volume prende per mano il lettore e lo conduce in un affascinante romanzo in cui esplora temi intensi come la passione, il dolore, la famiglia, la morte e la rinascita, il tutto avvolto da un’estetica che rappresenta la diversità con delicatezza ed empatia. Il protagonista, un giovane mito e da tanti ritenuto un mezzo incapace, riceve una telefonata che lo informa della morte del padre, annegato in un fiume in Portogallo, ma non immagina che questo avvenimento darà inizio a un viaggio che stravolgerà ogni sua certezza trasformandosi in un’esplorazione. Così è partito alla volta del Portogallo per ritrovare quel padre partito all’improvviso lasciando il figlio e la moglie. Quel viaggio lo porta a contatto con una nuova situazione perché nel frattempo quel padre era diventato una donna ed ecco che viene alla luce una verità sepolta, di cui molti preferivano non parlare. Con una prosa delicata, con le giuste parole Bravi accompagna il lettore in una vicenda dove accanto a quanto c’è scritto ci sono momenti sospesi, mai detti, mai svelati che in un certo senso trasmettono anche un senso di protezione, ma nel contempo scavare in quei vuoti apre le porte alla conoscenza per crescere. Bravi è nato a Buenos Aires, ha vissuto in Argentina fino a 24 anni, poi si è trasferito in Italia per proseguire gli studi di filosofia. Vive a Recanati e fa il bibliotecario all’Università di Macerata. Ha pubblicato diversi romanzi tra cui Adelaida (2024) che ha fatto parte della dozzina Premio Strega 2024, vincitore del Premio Comisso, del Premio letterario Basilicata, menzione speciale del Premio Napoli, finalista del Premio Procida Isola di Arturo Elsa Morante. Quest’anno l’Università argentina di Villa Maria lo ha insignito del titolo di Professore onorario. I suoi libri sono stati tradotti in inglese, francese, spagnolo e arabo.