Adriana protagonista su Rai1 Torna a casa con 32mila euro

Se n’è tornata a casa con una vincita da 32mila euro la portorecanatese Adriana Torquati, martedì sera grande protagonista della puntata di "Affari tuoi", il famoso gioco dei pacchi di Rai1. Ha partecipato rappresentando le Marche e ben presto ha conquistato i telespettatori con la sua simpatia. In realtà l’inizio di partita non è stato tra i migliori per Adriana, che era accompagnata dal figlio Matteo Monachesi, perché sono subito andati in fumo alcuni dei pacchi più prelibati (quelli da 200mila e 50mila euro). E nel finale di gara rimangono solo due pacchi blu, da 5 e 10 euro, e un altro con 300mila euro. A quel punto il famelico "dottore" chiama e propone 32mila euro. E lei accetta. Una mossa azzeccata: infatti il pacco numero 12, con il quale gareggiava, conteneva appena 10 euro.