Adriano Prosperi morto nell’incidente a Camerino (Macerata): chi è la vittima

Camerino (Macerata), 28 aprile 2023 – Ancora un incidente mortale sulle strade della provincia: è il quarto in meno di una settimana. Questa volta, a perdere la vita in sella è stato un recanatese di 68 anni, Adriano Prosperi.

L’incidente è avvenuto alle 14 di ieri lungo la provinciale 256, a Camerino. Da Castelraimondo, saliva verso la città un autoarticolato Scania condotto da un 37enne di Comunanza. In direzione opposta scendeva Prosperi, in sella alla sua Vespa Piaggio. Per cause da chiarire, il recanatese all’altezza di una curva in località Cortine avrebbe perso il controllo dello scooter e avrebbe sbandato, finendo verso il centro della carreggiata.

Prosperi sarebbe finito contro il camion, avrebbe battuto la testa contro lo spigolo anteriore e sarebbe rotolato a terra poco più giù. L’uomo è stato soccorso dagli altri automobilisti, che hanno chiamato il 118.

Il personale sanitario ha tentato l’impossibile per rianimarlo, ma non c’era più nulla da fare. Illeso il conducente dell’autoarticolato. Sono accorsi i vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Camerino, diretta dal capitano Angelo Faraca. I militari hanno eseguito i rilievi e sentito i presenti.

Secondo una prima ricostruzione, il camion avrebbe proceduto a velocità regolare nella sua corsia. Il corpo di Prosperi è stato portato all’obitorio di Camerino, in attesa dei provvedimenti della procura. Prosperi, coniugato con Marisa Paoloni, una delle titolari del ristorante "Passero Solitario", era molto conosciuto a Recanati.

Aveva lavorato per anni in Regione e prima era stato l’autista dell’onorevole Foschi. Dopo la morte di Stefano Calorosi, presidente del Circolo Acli San Domenico, aveva ereditato la guida del sodalizio impegnandosi nell’organizzazione della Pasqua dello sportivo con l’amico Giorgio Calvaresi.

Quest’anno, da socio del Circolo, dopo la pausa del Covid, era riuscito a riportare in Comune centinaia di atleti, insieme al delegato allo sport Sergio Bartoli. È lo stesso Bartoli che lo ricorda come un infaticabile lavoratore e organizzatore di eventi, molto impegnato nell’associazionismo.

Nel giugno scorso, insieme agli amici, in sella alle due ruote, aveva girato la Costiera amalfitana. La prossima estate voleva recarsi a Capo Nord e in preparazione di questa avventura faceva lunghi viaggi in Vespa. Proprio in una di queste escursioni ha perso la vita. Prosperi lascia, oltre alla moglie, i figli Sara e Matteo, e gli adorati nipoti. "Siamo vicini alla famiglia in questo tragico momento – ha detto il sindaco Antonio Bravi –, le nostre più sentite condoglianze".