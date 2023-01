"Adrinetbook" alle battute finali Due giorni con i partner europei

Mercoledì e giovedì ultimi due appuntamenti con il progetto europeo Adrinetbook, il percorso intrapreso dal Comune, ente capofila di un partenariato composto da sette istituzioni europee dell’area adriatico-ionica. In queste due giornate saranno presenti le rappresentanze dei vari partner. Il progetto con un budget complessivo di 1,5 milioni di euro ha visto la digitalizzazione di importanti opere librarie e la creazione di itinerari turistici legati al libro. È stata completata la digitalizzazione del fondo "Amico Ricci" e sono stati digitalizzati alcuni testi di Pietro Apiano, operazione che ha ispirato una nuova proposta turistica, "Macerata e l’arte del cielo". "Termina con una giornata di studio e approfondimento – commenta l’assessore alla Cultura, Katiuscia Cassetta – un lungo percorso su come riconoscere, promuovere e proteggere il nostro patrimonio artistico e culturale. Pensare a modi nuovi di fruizione degli spazi e alle possibili ricadute sul territorio, confrontarsi con altre realtà europee, sono state le azioni svolte con successo per continuare a valorizzare l’immenso patrimonio che abbiamo l’onere di proteggere e far conoscere". "Abbiamo gettato basi solide per un nuovo modello di turismo sostenibile – aggiunge l’assessore al turismo, Riccardo Sacchi –, da promuovere con un’offerta dedicata. C’è soddisfazione per lo scambio di prassi, risultato di un fecondo lavoro sinergico e condiviso". Giovedì alle 9, nell’auditorium ’ex Banca Marche in via Padre Matteo Ricci, si terrà il seminario conclusivo che verrà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook della Mozzi Borgetti.