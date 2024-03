Adulti e bambini leggono "per legittima difesa": "Sosteniamo i progetti della biblioteca chiusa"

Buon successo di partecipanti domenica scorsa, a Potenza Picena, per il secondo appuntamento dell’iniziativa "Leggo per legittima difesa", che ha visto una serie di letture ad alta voce dedicate ai più piccoli.

Ed è stato un pomeriggio caratterizzato dall’attività di Fiaba Motoria grazie a Marco Giannini e Luigi Dari, per poi proseguire con un laboratorio per bambini, curato da Giulia Martellini. Alla fine, il tutto si è concluso con un incontro tra i genitori e la pedagogista Barbara Morgoni. Inoltre, a far compagnia ai 18 bambini presenti, c’è stato pure Zeb con la sua scorta di baci.

A dirsi soddisfatti sono i promotori dell’iniziativa, e cioè l’associazione Mente e Corpo in Movimento, Caffè dello sport e Trifit Potenza Picena: "È stato un incontro davvero partecipato, sia dai bambini che dagli adulti, ai quali è stata ribadita l’importanza della lettura con tutti i suoi benefici nello sviluppo. Noi vogliamo sostenere i progetti "Letture animate" e "Birbo chi legge" attivati dalla biblioteca di Potenza Picena che è stata chiusa a dicembre 2023 e per la quale, ancora oggi, non c’è certezza di riapertura".

Il prossimo appuntamento si svolgerà domenica 7 aprile, all’interno del Caffè dello Sport, e sarà dedicato ai bambini dai 6 ai 10 anni.