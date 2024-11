Aerei in volo per salutare Mozzicafreddo

Con il volo acrobatico degli aerei dell’Avio Club Madonna di Loreto durante l’uscita del feretro, è stato dato ieri mattina l’ultimo saluto all’ex sindaco Roberto Mozzicafreddo, scomparso mercoledì notte a 74 anni.

Sono state centinaia le persone che hanno affollato la chiesa San Giovanni Battista di Porto Recanati, tra cui Rosalba Ubaldi (che era stata vicesindaco durante la giunta Mozzicafreddo), l’attuale sindaco Andrea Michelini, l’ex presidente della Provincia Antonio Pettinari e i volontari della protezione civile comunale, schierati in fila. A celebrare la messa è stato il parroco don Luca Beccacece, che ha avuto parole di elogio verso colui che aveva rivestito il ruolo di primo cittadino dal 2016 al 2021, oltre a esser stato un ingegnere, un insegnante di scuola superiore e un maestro di volo. "Roberto non ha raggiunto la fine ma il fine della vita, vedendo le cose dall’alto in una prospettiva giusta – ha detto durante l’omelia il sacerdote –. Indossava sempre quella sua giacca con lo stemma dell’Avio Club, che recita “In volo verso il futuro“. Ora conserviamo tutti il tuo sorriso e il suo sguardo verso l’eternità come marito, papà, nonno, amministratore e maestro di volo".

Toccanti anche le parole della nuora Jessica Di Noto: "Ciao Roberto, ho sperato fino alla fine che tutto si sarebbe risolto e che tu saresti tornato a casa, ma così non è stato. Per me sei stato un secondo padre, mi davi la serenità di cui avevo bisogno e trovavi sempre le parole giuste. Ti ho fatto una promessa: non abbandonerò mai tuo figlio e cercherò di continuare a essere una brava mamma per i tuoi nipoti. Non sarà facile, ma insieme ce la faremo e tu ci guarderai da lassù e sarai felice". A ricordarlo pure Pierpaolo Fabbracci, assessore proprio sotto la consiliatura di Mozzicafreddo: "Siamo qui per non scordare quello che hai fatto per la comunità. Ricordo il tuo impegno durante l’emergenza Covid quando indossavi ogni giorno la giacca della protezione civile, così come l’accoglienza in città degli sfollati dal sisma 2016". A rendergli omaggio non è mancato il sindaco Michelini: "Hai lasciato la tua impronta nella tua amata Porto Recanati. La gestione delle criticità, la tua visione del futuro e la tua capacità di variare la prospettiva hanno permesso il progresso del nostro paese. Roberto raramente pronunciavi la parola “io“, perché sei stato un uomo del “noi“. Sei stato molto amato e sarai per sempre un protagonista della storia della nostra città".

Mentre la bara usciva dalla chiesa, gli amici dell’Avio Club loretano lo hanno omaggiato con il volo di uno Yak-52 e subito dopo di altri quattro ultraleggeri che hanno sorvolato la chiesa, tra gli applausi dei presenti.

Giorgio Giannaccini