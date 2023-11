Aeroporto, l’eterna lotta tra economia e politica

Gentile lettore,

in effetti il tema è proprio questo: l’eterna lotta tra economia e politica. In moltissimi casi, è doveroso che la politica intervenga per garantire servizi che sono un diritto per tutti, e che in molti non potremmo permetterci se fossero privati. Un esempio per tutti, la sanità: pochissimi potrebbero pagarsi una chemioterapia. I trasporti sono di sicuro un campo nel quale la politica interviene, per calmierare i costi e garantire a tutti noi di spostarci in maniera conveniente. In linea generale è corretto, se pensiamo ai pendolari del lavoro o dello studio. Ma l’aereo? I voli per tre città italiane? Nasce il dubbio che più che una necessità, qui ci sia stata una volontà di proclamare che l’aeroporto era tornato funzionale, che c’erano collegamenti con tre città italiane e tre europee, che eravamo usciti dal nostro isolamento, senza valutare benissimo costi e benefici, tanto che l’imprenditore che avrebbe dovuto trarne guadagno, da questi voli, ha preteso soldi dalla Regione. Di sicuro, è stata una vicenda dalla quale in tanti non escono benissimo.