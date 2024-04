Afaltatura di corso Garibaldi. Disco verde dalla giunta

Piano asfalti, in programma i lavori per due strade centrali di Civitanova: corso Garibaldi e viale Vittorio Veneto. Il progetto per corso Garibaldi è stato già oggetto di delibera approvata dalla Giunta, mentre per i lavori di asfaltatura di viale Vittorio Veneto è in corso l’elaborazione del progetto. Lo ha annunciato il sindaco Fabrizio Ciarapica.

I lavori del primo stralcio in corso Garibaldi, per un importo pari a 210 mila euro, prevedono la manutenzione straordinaria nel tratto compreso tra l’intersezione con il Vialetto Sud di piazza XX Settembre e via Carnia, per una lunghezza totale del tracciato di circa 600 metri. Si procederà con la fresatura dell’intera sede stradale, compresi gli incroci presenti lungo il tracciato, la rasatura degli avvallamenti e la realizzazione di uno strato finale in conglomerato bituminoso. Mentre saranno in corso i lavori verrà garantita la circolazione stradale: il traffico sarà canalizzato su una corsia specifica, nei tratti liberi dai macchinari dei lavori. Esclusa la sosta dei veicoli lungo il corso, man mano che avanzerà il cantiere.

"Riqualifichiamo due strade centrali di Civitanova, che allo stato attuale presentano numerose buche e avvallamenti - ha commentato il sindaco Fabrizio Ciarapica, annunciando i lavori di riqualificazione -. Interventi importanti che si vanno ad aggiungere ad altri già realizzati in questi mesi, come l’asfaltatura della rotatoria a Santa Maria Apparente e a San Marone, abbiamo completato via Verga, via Giusti e via Romagna. Qualche settimana fa sono terminati i lavori in via Filippo Corridoni, a Civitanova Alta, e in via Fontanelle. Proseguono i lavori in via Zara". Obiettivo dell’Amministrazione comunale è completare tutto corso Garibaldi. "Al momento – ha spiegato Ermanno Carassai, assessore ai Lavori pubblici - partirà solo il primo stralcio come previsto dal Piano delle opere pubbliche. È intenzione della giunta comunale completare la riqualificazione anche della parte restante, che sarà finanziata con parte dell’avanzo di amministrazione. Per quanto riguarda viale Vittorio Veneto, invece, stiamo predisponendo insieme agli uffici il progetto da sottoporre poi alla giunta". In via Zara, nel cuore del borgo marinaro, i lavori sono cominciati lo scorso marzo e dovrebbero terminare per la metà del mese di giugno.

La sistemazione delle strade comunali è da mesi al centro del dibattito politico, con il Partito Democratico che ha più volte sollecitato interventi migliorativi e, insieme a Dimitri Papiri di Kleos e Civitasvolta, ha chiesto la destinazione immediata dell’avanzo di amministrazione per i lavori di asfaltatura a vantaggio della viabilità non solo in centro, ma anche nella periferia cittadina.