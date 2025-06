"Affare Fatica". Giovani all’opera

Da lunedì riparte il progetto estivo di cittadinanza attiva giovanile "Ci Sto? Affare Fatica! – Facciamo il bene comune" a Tolentino. Saranno coinvolte quattro squadre dai 14 ai 21 anni da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30 per quattro settimane. Con loro anche i tutor, giovani dai 22 ai 35 anni.

Le attività si svolgeranno ai giardini di viale Buozzi, al parco Vittime della Shoah, all’area verde via Caduti di Nassiria, ai giardini di via Brodolini vicino alla Coop, in via Giovanni XXIII e in via Ciarapica davanti all’ex ospedale, al Parco Pace e all’area sgambamento cani e ai giardini John Lennon e riguarderanno manutenzione, tinteggiatura e artigianato.