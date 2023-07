"Affare fatica": ragazzi all’opera

Prosegue, a Tolentino, il progetto "Ci Sto? Affare Fatica! – Facciamo il bene comune". Dopo essere intervenuti per il recupero delle panchine in legno del Parco Isola d’Istria, in questa seconda settimana i giovani volontari hanno lavorato nella zona verde del Ponte del diavolo. Questa zona periodicamente è scenario di atti di vandalismo con danneggiamenti a tavoli e panchine. Ma, grazie al lavoro dei ragazzi del progetto, questi sono stati sistemati e riportati all’originale funzionalità. Restano altre due settimane e le iscrizioni sono sempre aperte. Sono coinvolte diverse squadre di ragazzi dai 16 ai 21 anni che dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 si "sporcano le mani", coordinati da tutor e handyman, per rendere più belli gli spazi pubblici della città.