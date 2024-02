"Affari cresciuti del 20 per cento. Soddisfazione tra le attività"

"C’è soddisfazione fra le attività di Pintura di Bolognola. La ristorazione ha registrato, quest’inverno, un più 20 per cento". È Barbara Cacciolari, imprenditrice e assessore al turismo del Comune di Bolognola che parla della stagione invernale e delle prospettive per rendere sempre più attrattiva la montagna in tutte le stagioni. "È ovvio che bisogna continuare a investire sul settore turismo, al di là della stagionalità, perché ci sono tanti modi per vivere la montagna e per farla apprezzare. A Pintura – prosegue Cacciolari (nella foto) quest’anno le attività hanno registrato un più 20 per cento, nonostante l’assenza di neve. In paese invece, man mano che la ricostruzione andrà avanti, riprenderà il movimento. Punta di diamante sarà il progetto di sistema integrato della montagna". Un progetto voluto dal commissario straordinario Guido Castelli, per un valore di 58 milioni complessivi e che riguarderà Bolognola, Sarnano, Castelsantangelo sul Nera, Montefortino, Montemonaco, Ussita. "Sarà un vero e proprio hub dei paesi di montagna. E poi – conclude – siamo in attesa della nuova seggiovia sulla quale crediamo davvero molto".

g.g.