“Affari tuoi“. Sofia ha vinto 15mila euro

Una bella vincita da 15mila euro per la giovane portorecanatese Sofia Settimio (foto) che, accompagnata dal marito Matteo, è stata protagonista della puntata di lunedì del programma “Affari tuoi“, su Rai Uno. Così, nel corso della serata, è pian piano arrivata alla fase finale del gioco condotto da Amadeus con sei pacchi: due blu e quattro rossi. Fino a quando ne rimangono solo tre, da 1 euro, 15mila euro e 75mila euro. A quel punto Sofia fa aprire il numero 9, ma vanno in fumo 75mila euro. Quindi il gran finale che vedeva in palio i due pacchi da 1 euro e da 15mila euro, ma Sofia decide di rifiutare l’offerta del dottore da 7.500 euro e giocarsi il tutto per tutto con il suo pacco numero 17. Poi la festa: c’erano 15mila euro.