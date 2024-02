Affascinante viaggio on the road inseguendo la musica folk e celtica

Da qualche giorno è disponibile il libro di Maurizio Serafini "Concerto per cornamusa e giramondo", Terre di Mezzo Editore. Mentre l’autore, in giro per l’Europa, non ha ancora avuto l’occasione per sfogliarla, la pubblicazione si è aggiudicata per qualche giorno il podio nei bestseller di Amazon nella classe ‘musica folk’ ed è nei primi venti nella categoria ‘letteratura da viaggio’. Attualmente Serafini è in Spagna, nelle Anturie, terra in cui è nato il musicista Angel Hevia Velasco, famoso anche a chi non lo segue per il brano "Busindre reel" e per aver inventato, insieme ad altri, la "gaita MIDI" una cornamusa elettronica con la quale suona abitualmente. Nelle ultime settimane il poliedrico maceratese è stato in Portogallo dove ha partecipato, con l’amico di sempre Luciano Monceri, a un concerto per musicisti del Mediterraneo, una manifestazione per la pace. Lì ha suonato alcune delle sue cornamuse.

Serafini, come è nata la sua passione per questo strumento?

"L’ho scoperto da giovanissimo, poi c’è stato l’incontro che ha cambiato la mia vita. Nel 1983, ventenne, ero andato in Scozia. Lì mi sono imbattuto in un musicista che suonava la cornamusa con un castello alle spalle e l’oceano di fronte".

Una scena emozionante?

"Sembrava assente dall’idea di esibizione, suonava per collegarsi con ciò che lo circondava. Sono rimasto folgorato. Ero da solo e quel suono è andato a toccare, probabilmente, alcune mie corde ancestrali collegandosi con quelle sonorità che avevo scoperto e ascoltato anni addietro nei vinili".

Quante cornamuse ha?

"Diverse, acquistate in decenni di attività. Sulle cornamuse, per Etnomusicologia, ho fatto la mia tesi in di laurea all’Università di Bologna nel 1986 e da allora essere musicista è una delle mie passioni e lavoro, in giro per il mondo. Il mio ultimo libro ’Concerto per cornamusa e giramondo’, racconta proprio di questo: un viaggio on the road inseguendo la musica folk e celtica, partendo verso un punto imprecisato della Bretagna, incontrando suonatori, liutai e anime ribelli e finendo per suonare ovunque, dalle strade di Barcellona ai pub d’Irlanda, alle oasi del Sahara".

Il 5 febbraio Serafini rientrerà in Italia e darà inizio a una batteria di presentazioni prima di ripartire, a fine marzo, per una tournée nell’Europa del Sud. Queste le date: 7 febbraio a Vimercate (MI), 8 febbraio a Levico terme (TN), il 10 febbraio a Verona, l’11 febbraio a Bacciardi di Piobbico (PU). Arriverà poi nel Maceratese con i seguenti appuntamenti: il 12 febbraio ore 21 all’Abbadia di Fiastra - Villa d’Aria, il 14 febbraio ore 21 a Recanati - Castello Malleus, il 15 febbraio ore 21 a Urbisaglia - biblioteca comunale, il 16 febbraio ore 21 a Belforte del Chienti - Circolo Radeche Fonne e il 17 febbraio ore 21 a Macerata - Sede della compagnia Stabile Teatro A di via Panfilo.