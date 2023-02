Affascinati da Carlo Crivelli: quasi 14mila visitatori alla mostra

Una relazione meravigliosa quella tra il pubblico e le opere di Carlo Crivelli. Sono stati 13.711, infatti, i visitatori che si sono recati ai Musei civici di Palazzo Buonaccorsi, dal 7 ottobre a domenica scorsa, giornata di chiusura della mostra "Carlo Crivelli. Le relazioni meravigliose" a cura di Francesca Coltrinari e Giuliana Pascucci, per ammirare i capolavori dell’artista veneziano allestiti in un percorso espositivo reso possibile grazie al progetto della Regione Marche e del Comune, in collaborazione con l’Università di Macerata e della Fondazione Carima, con il patrocinio del ministero della Cultura e che ha visto main sponsor Banca Generali. "La città è stata capace di promuovere una mostra di altissimo livello che ha riscontrato un forte gradimento da parte dei visitatori e delle scuolei – ha detto il sindaco Parcaroli -. Grazie alla sinergia e alla collaborazione abbiamo intercettato un pubblico nazionale e internazionale e stimolato l’investimento sul territorio con un importante ritorno culturale, di incoming turistico ed economico. Un ringraziamento a tutte le persone che hanno collaborato al raggiungimento di questo grande successo". Sono stati soprattutto i marchigiani che hanno visitato l’esposizione (7.513), ma di certo non è mancato pubblico proveniente da altre zone di Italia: centro (3.144), nord (2.131), sud e isole (308). Consensi anche dal pubblico straniero arrivato dall’est europeo (64), dalla Gran Bretagna (43), Germania (29), Francia (18), Spagna (15), Olanda e Belgio (11), nord Europa (12), sud America (10) e nord America (9) e Paesi orientali (4). Gli over 65 sono stati la maggior parte (4.898), 4.323 la platea compresa invece nella fascia 41 – 65 anni, 2.060 in quella 20 – 40 mentre i giovani e giovanissimi, da 0 a 19 anni, 2.430. I giovani hanno effettuato visite guidate e in autonomia per un totale di 1.744 studenti e 212 insegnanti. Sette, infine, le visite private guidate organizzate dal main sponsor, per un totale di 233 presenze.