"Affascinati dalle opere e dalla sala dell’Eneide Una splendida esperienza il giro in carrozza"

È il resoconto della prima uscita che ha visto protagonisti i ragazzi delle due classi prime della scuola di Appignano. Giunti a Macerata a bordo dello scuolabus, siamo entrati a palazzo Buonaccorsi e la prima cosa che abbiamo notato sono state delle grandi statue al centro del cortile, poi il mio gruppo si è diretto al piano dedicato alle carrozze. Lì si possono ammirare molti modelli diversi di questi mezzi di trasporto che si utilizzavano quando ancora non c’erano le automobili: sono davvero affascinanti e curate in ogni minimo dettaglio, ma, attenzione, perché non bisogna toccarle, altrimenti scatterà l’allarme! Al termine del percorso ci attendeva l’attrazione più bella di quel piano: il giro con la carrozza. Appena entrati in quel modello di dimensioni reali, basta inserire un foglietto dove è scritto il nome della città in cui ci si vuole andare e… si è pronti per la partenza: sembra di trovarsi in un altro mondo! Una esperienza da rifare assolutamente!

Dopo una gustosa merenda, siamo stati pronti per la visita al piano superiore dove si trovano le stanze in cui viveva la famiglia Buonaccorsi ed in cui sono contenute varie opere d’arte, fra cui la Madonna con Bambino del Crivelli.

Ultima tappa della visita la splendida sala dell’Eneide che, con i suoi dipinti e le molte curiosità che la guida ci ha raccontato, ci ha lasciati letteralmente senza fiato.

Questa è stata la visita a Palazzo Buonaccorsi: dal nostro punto di vista niente male!

Gli alunni delle classi IA e IB