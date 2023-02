Affidata all’Enpas la gestione del canile per due anni

E’ stata affidata all’Enpa (Ente nazionale protezione animali Odv) la gestione del canile comunale. La commissione che doveva vagliare le proposte arrivate alla chiusura del bando di gara, infatti, ha terminato l’esame della documentazione proposta dall’unico partecipante, l’Enpa appunto, che è stata giudicata idonea e per questo ha ottenuto l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto che verrà poi perfezionata con la firma del contratto. L’Enpa ha offerto un importo contrattuale annuo di 72.992 Iva esclusa (89.051 euro lordi), come si legge nella determina firmata dal dirigente Tristano Luchetti e, secondo quanto previsto dal bando di gara, la durata del contratto è fissata in 24 mesi decorrenti dalla stipula del contratto, ed è eventualmente prorogabile per un’ulteriore annualità, alle stesse condizioni e patti, a discrezione della stazione appaltante, fermo restando l’interesse del Comune o le disponibilità di bilancio.

Secondo le linee dettate dall’amministrazione il nuovo affidatario (che prende il posto della Meridiana) dovrà garantire un orario minimo di apertura al pubblico per visite e adozioni: dal lunedì al venerdì almeno 4 ore al giorno, di cui almeno due di pomeriggio; il sabato almeno 4 ore, di cui due ore di pomeriggio e la domenica almeno 2 ore e non si potranno superare gli 80 cani all’interno della struttura. Il nuovo gestore dovrà occuparsi, tra le altre cose, della custodia dei cani ospitati attraverso pulizia, somministrazione di cibo ed acqua, monitoraggio delle condizioni di salute, eventuale somministrazione di farmaci secondo prescrizione medica e gestione delle sgambaturepasseggiate giornaliere, educazione alla condotta a guinzaglio; della registrazione giornaliera della presenza di volontari su apposito registro; della manutenzione ordinaria delle strutture del canile; della gestione e sanificazione dell’ambulatorio per le visite veterinarie, della tenuta del registro giornaliero del pubblico in visita con annotazione dell’eventuale avvenuta adozione o rifiuto motivato e dei ricevimento dei cittadini che vorranno andare a vedere i cani presenti all’interno della struttura.

Nei giorni scorsi le consigliere di opposizione, Ninfa Contigiani e Stefania Monteverde, avevano criticato questa assegnazione "a scapito di una cooperativa locale".