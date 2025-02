Affidati i lavori contro il rischio idrogeologico

Sono stati e consegnati i lavori da 2,5 milioni di euro per la mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico a Montecassiano. Tra le 132 offerte arrivate, il bando di gara è stato vinto dall’azienda G.F. Lavori srl. L’intervento avrò una durata di 364 giorni consecutivi; riguarda quattro macro zone del territorio comunale che in caso di eventi atmosferici estremi sono più esposte a situazioni di forte criticità. Il primo è in via Tambroni nella frazione di Sambucheto, per una nuova fognatura. Il secondo interesserà via 8 Marzo nella zona industriale Villa Mattei, con la realizzazione, in questa fase, di un fosso a monte della pista ciclabile che alleggerisca il tratto di fognatura a valle. Il terzo intervento interesserà via Mei Gentilucci nella frazione Sant’Egidio: sarà previsto un fosso a monte della lottizzazione che convogli tutte le acque all’interno della fognatura esistente. Infine a Valle Cascia si procederà con la manutenzione straordinaria di ripulitura dell’alveo del fosso di Cascia. "Questi interventi rappresentano sicuramente un miglioramento significativo, sebbene non possano rappresentare l’eliminazione definitiva del rischio - ha concluso il sindaco Leonardo Catena -. Diviene sempre più fondamentale mettere in sicurezza il territorio e adottare politiche di sviluppo sostenibile. L’importante investimento che ci accingiamo a realizzare è stato possibile grazie al lavoro dell’ufficio tecnico comunale a un’attenta programmazione politico-amministrativa".