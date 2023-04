Affidati i lavori per la palestra di arti marziali

Sono stati aggiudicati alla Karintia srl di Avezzano i lavori per la realizzazione della nuova palestra dedicata alle arti marziali a Piediripa. Alla scadenza del bando di gara sono state due le offerte arrivate in Comune, ma la ditta abruzzese si è accaparrata i lavori anche grazie a un ribasso del 9,65% sull’importo complessivo posto a base di gara, quindi per un importo contrattuale di 1.430.475 euro e per un tempo pari a 400 giorni naturali e consecutivi di lavori. Per la realizzazione della palestra il Comune di Macerata si era aggiudicato il finanziamento di un milione e 500mila euro del bando del Ministero relativo al Pnrr, missione 5 componente C 2.3 investimento 3.1 "Sport e inclusione sociale". La struttura progettata dallo studio tecnico associato Geoequipe, che interesserà una porzione di 2.832 metri quadri circa, consentirà di svolgere attività sportiva polivalente di scherma e arti marziali e sarà realizzata con caratteristiche tali da consentire anche la pratica dei principali sport indoor, oltre a tutte le attività sportive a corpo libero. L’amministrazione ha previsto un’area di gioco libera di 24 x 15 metri lineari per una superficie complessiva pari a 360 metri quadri, oltre spogliatoi, depositi, servizi igienici e locali tecnici. La superficie per l’attività sportiva sarà pavimentata in Pvc e avrà un’altezza libera di circa otto metri. La palestra sarà pavimentata in gomma nel rispetto delle prescrizioni Coni, mentre i restanti servizi e locali in gres porcellanato antiscivolo.