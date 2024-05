Affidati i lavori per Sant’Urbano

Curata la gara dall’Arcidiocesi di Camerino-San Severino, soggetto attuatore, è stata affidata l’esecuzione dei lavori per la ricostruzione della collegiata di Sant’Urbano, la chiesa di Apiro situata nella centrale piazza Baldini, chiusa al culto dopo il terremoto. L’importo complessivo delle opere è di 750mila euro, di cui oltre 520mila destinati agli interventi di restauro, ristrutturazione e consolidamento dell’edificio. La Struttura commissariale, l’Arcidiocesi, il soprintendente speciale per il sisma, la Regione e l’Ufficio speciale per la ricostruzione hanno svolto l’impegno finalizzato a tutelare l’identità culturale e spirituale del territorio, per restituire alla comunità il tempio che ha una rilevante importanza storica e artistica. Costruito nella prima metà del XVII secolo, nella sacrestia c’è la "Stanza del tesoro", nota per il prezioso patrimonio di valore che vi è conservato: arredi lignei del 1774 e una raccolta di quadri, paramenti, candelieri, croci in bronzo dorato e busti di santi.

Gianfilippo Centanni