Affidato lo smantellamento per 39.600 euro

L’ufficio area ricostruzione sisma del Comune di Tolentino ha affidato il servizio di controllo e assistenza logistica per lo smantellamento dell’area emergenziale container all’operatore economico Agenzia Servizi Fiduciari. Per un importo di 39.680 euro, iva esclusa. "Il fine che si intende perseguire è quello di procedere alla gestione e controllo dell’area emergenziale container al fine di procedere al suo sistematico smantellamento", viene spiegato dal Comune. Nell’area container di via Colombo si procede quindi con una chiusura progressiva. Gli occupanti erano stati avvisati con atto di notifica delle operazioni di dismissione e piano piano stanno lasciando liberi i moduli. Ma altri stanno ritardando l’uscita. Le norme comportamentali per gli ospiti erano state redatte la prima volta dalla precedente amministrazione, con l’apertura del villaggio container nel 2017. Il Comune ha dato mandato all’affidatario del servizio di controllo e gestione per la dismissione di vigilare sul rispetto delle disposizioni attuali. Una volta chiusi tutti i container, l’area sarà usata solo dalla Protezione civile per eventuali situazioni emergenziali.

l. g.