Affitta un appartamento pignorato: proprietario condannato

Avevano preso in affitto un appartamento per quattro anni, ma pochi mesi dopo avevano scoperto che la casa era stata pignorata e loro dovevano andarsene. Così avevano denunciato il proprietario, che in tribunale è stato condannato per truffa a dieci mesi di reclusione e a risarcire i due inquilini con 3mila euro. La vicenda era avvenuta nel 2018 a Corridonia. Il 50enne Sandro Cuccioletta aveva messo in affitto un appartamento, e poi lo aveva affidato a una giovane coppia, con un contratto di locazione della durata di quattro anni e un canone mensile di 400 euro. Dal primo maggio, i due avevano preso possesso della casa, facendo anche delle migliorie con l’idea di restare lì per parecchio tempo. Invece a ottobre si era presentato un commercialista con un altro uomo, i due avevano spiegato che l’appartamento era stato pignorato all’interno di una procedura esecutiva immobiliare, e che presto sarebbero arrivati a vederlo i potenziali acquirenti all’asta. I due inquilini erano rimasti di sasso, in fretta e furia avevano dovuto trovare una sistemazione diversa perdendo quello che avevano investito in quella casa per renderla più confortevole. L’altro giorno, in tribunale a Macerata, il giudice Federico Simonelli ha condannato Cuccioletta a dieci mesi di reclusione, come chiesto dal pubblico ministero Francesca D’Arienzo. La coppia inoltre dovrà essere risarcita con 3mila euro di provvisionale, subito esecutiva. L’imputato però ora potrà fare appello contro la sentenza di primo grado.